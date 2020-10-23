25 жовтня — ти обираєш, ти впливаєш, ти контролюєш. Перша десятка кандидатів в депутати Тернопільської облради від «Слуги Народу»

За майже 30 років незалежності ми так і не розпочали будувати Україну. Тепер у нас з`явився реальний шанс обрати людей, яких ми знаємо, які живуть поруч з нами і які працюватимусь для нас.

Спроможні громади, чітка стратегія розвитку для кожного регіону, нова політика, яка спирається на думку громадян. Менше ніж за тиждень, 25 жовтня відбудуться перші місцеві вибори в історії країни, коли люди зможуть проголосувати за незалежність від місцевих кланів і право вирішувати, яким буде їхній регіон.

Нова команда у владі на чолі з Президентом Володимиром Зеленським створила передумови для розвитку громад:

ухвалено законодавство про децентралізацію — громади отримали кошти, повноваження й землю;

розпочато «Велике будівництво» — безпрецедентний для України проєкт з ремонту автошляхів, створення освітньої, спортивної, медичної інфраструктури по всій країні;

громади отримали у власність землі, які раніше належали державі, отже, й додаткові можливості для розвитку;

уже створили й створюють механізми, за допомогою яких громада зможе контролювати місцеву владу не раз на п’ять років, а кожного дня. Зокрема, ухвалили норму, згідно з якою депутата можна буде відкликати за ініціативою громади.

Продовження цих змін на рівні кожної громади залежить від того, чи порозуміється місцева та центральна влада. Саме тому важливо, щоб більшість у міських та обласних радах, міські голови, інші представники місцевої влади були з тієї ж команди, що й народні депутати, урядовці, очільники державних органів — з команди Президента Зеленського.

Жодного важливого рішення не ухвалюватиметься без згоди громади. У день голосування 25 жовтня, ми матимемо шанс долучитися до вирішення всеукраїнських, загальнонаціональних питань, взявши участь у президентському опитуванні. Його проводитимуть на виході з виборчих дільниць. Президент Зеленський запропонував українцям дати відповідь на п‘ять запитань. Ваш голос може вплинути на те, чи отримуватимуть корупціонери довічні терміни у в‘язниці, чи треба створювати вільну економічну зону на підконтрольній частині Донбасу, знижувати кількість депутатів Верховної Ради до 300, легалізувати канабіс для медичних потреб тяжкохворих і підіймати питання виконання Будапештського меморандуму.

Сьогодні настав час змін, коли ви повинні обрати гідних людей, які не брехатимуть і не будуть красти. Ці люди — в списках партії «Слуга Народу».

Перша десятка кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради від партії «Слуга Народу»:

Труш Володимир Любомирович

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації

Жмінка Ігор Васильович

Адвокат. Пенсіонер Збройних сил України з 2010 року, майор юстиції запасу, член ради Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга народу»

Сопель Ігор Михайлович

Колишній голова Тернопільської обласної державної адміністрації

Хаєцька Юлія Володимирівна

Керівниця центрального відділення банку

Крамар Ірина Юріївна

Докторка економічних наук, професорка кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету, директорка Індо-Європейського Центру в ТНТУ

Захарків Ярослав Петрович

Заступник начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, голова обласного виборчого штабу партії «Слуги Народу»

Гевко Ольга Борисівна

Директорка ТОВ «Навчально-консалтингова компанія «Профі-центр», кандидатка наук у сфері економіки, доцентка ТНТУ

Кісіль Павло Васильович

Директор КП «Кременецька районна комунальна лікарня», доктор філософії, кандидат медичних наук, магістр хірургії, магістр управління та адміністрування, ендоваскулярний, лапароскопічний хірург

Семерез Володимир Петрович

Директор та лікар ортопед-травматолог у ТОВ «Лікувально-діагностичний центр «Мій Лікар», також лікар ортопед-травматолог у КП ТМЛДЦ ТМР лікар ортопед-травматолог, ФОП, лікар вищої категорії за спеціальністю травматологія і ортопедія, організація і управління охороною здоров`я

Бількевич Оксана Олексіївна

Підприємниця, практична психологиня, реалізовує соціально-психологічні проекти, консультантка, тренерка, організаторка фестивалів по прикладній психології.

Буде так, як вирішиш ти!

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