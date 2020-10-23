25 жовтня — ти обираєш, ти впливаєш, ти контролюєш. Перша десятка кандидатів в депутати Тернопільської облради від «Слуги Народу»
За майже 30 років незалежності ми так і не розпочали будувати Україну. Тепер у нас з`явився реальний шанс обрати людей, яких ми знаємо, які живуть поруч з нами і які працюватимусь для нас.
Спроможні громади, чітка стратегія розвитку для кожного регіону, нова політика, яка спирається на думку громадян. Менше ніж за тиждень, 25 жовтня відбудуться перші місцеві вибори в історії країни, коли люди зможуть проголосувати за незалежність від місцевих кланів і право вирішувати, яким буде їхній регіон.
Нова команда у владі на чолі з Президентом Володимиром Зеленським створила передумови для розвитку громад:
- ухвалено законодавство про децентралізацію — громади отримали кошти, повноваження й землю;
- розпочато «Велике будівництво» — безпрецедентний для України проєкт з ремонту автошляхів, створення освітньої, спортивної, медичної інфраструктури по всій країні;
- громади отримали у власність землі, які раніше належали державі, отже, й додаткові можливості для розвитку;
- уже створили й створюють механізми, за допомогою яких громада зможе контролювати місцеву владу не раз на п’ять років, а кожного дня. Зокрема, ухвалили норму, згідно з якою депутата можна буде відкликати за ініціативою громади.
Продовження цих змін на рівні кожної громади залежить від того, чи порозуміється місцева та центральна влада. Саме тому важливо, щоб більшість у міських та обласних радах, міські голови, інші представники місцевої влади були з тієї ж команди, що й народні депутати, урядовці, очільники державних органів — з команди Президента Зеленського.
Жодного важливого рішення не ухвалюватиметься без згоди громади. У день голосування 25 жовтня, ми матимемо шанс долучитися до вирішення всеукраїнських, загальнонаціональних питань, взявши участь у президентському опитуванні. Його проводитимуть на виході з виборчих дільниць. Президент Зеленський запропонував українцям дати відповідь на п‘ять запитань. Ваш голос може вплинути на те, чи отримуватимуть корупціонери довічні терміни у в‘язниці, чи треба створювати вільну економічну зону на підконтрольній частині Донбасу, знижувати кількість депутатів Верховної Ради до 300, легалізувати канабіс для медичних потреб тяжкохворих і підіймати питання виконання Будапештського меморандуму.
Сьогодні настав час змін, коли ви повинні обрати гідних людей, які не брехатимуть і не будуть красти. Ці люди — в списках партії «Слуга Народу».
Перша десятка кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради від партії «Слуга Народу»:
- Труш Володимир Любомирович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
- Жмінка Ігор Васильович
Адвокат. Пенсіонер Збройних сил України з 2010 року, майор юстиції запасу, член ради Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга народу»
- Сопель Ігор Михайлович
Колишній голова Тернопільської обласної державної адміністрації
- Хаєцька Юлія Володимирівна
Керівниця центрального відділення банку
- Крамар Ірина Юріївна
Докторка економічних наук, професорка кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету, директорка Індо-Європейського Центру в ТНТУ
- Захарків Ярослав Петрович
Заступник начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, голова обласного виборчого штабу партії «Слуги Народу»
- Гевко Ольга Борисівна
Директорка ТОВ «Навчально-консалтингова компанія «Профі-центр», кандидатка наук у сфері економіки, доцентка ТНТУ
- Кісіль Павло Васильович
Директор КП «Кременецька районна комунальна лікарня», доктор філософії, кандидат медичних наук, магістр хірургії, магістр управління та адміністрування, ендоваскулярний, лапароскопічний хірург
- Семерез Володимир Петрович
Директор та лікар ортопед-травматолог у ТОВ «Лікувально-діагностичний центр «Мій Лікар», також лікар ортопед-травматолог у КП ТМЛДЦ ТМР лікар ортопед-травматолог, ФОП, лікар вищої категорії за спеціальністю травматологія і ортопедія, організація і управління охороною здоров`я
- Бількевич Оксана Олексіївна
Підприємниця, практична психологиня, реалізовує соціально-психологічні проекти, консультантка, тренерка, організаторка фестивалів по прикладній психології.
Буде так, як вирішиш ти!
*****
Слідкуйте за новинами на офіційних сторінках партії «Слуга Народу»