Політичний плагіат: в партії на Тернопільщині “позичили” передвиборче гасло (фото)

Аграрна партія Тернопільщини виявилася законодавцем інтелектуальної моди для партії Премєр-міністра України.

Передвиборче гасло, з яким аграрії ішли на вибори до громад 23 грудня 2018 року, практично повністю скопіювала для своєї кампанії команда Гройсмана.

Слова “Знаємо, вміємо, зробимо!”, які Аграрна партія Тернопільщини виставила в себе на фейсбуці 14 грудня 2018 року знайшли своє відображення на зовнішніх рекламних площинах Української стратегії Гройсмана.

“Знаємо, вміємо, діємо!” – вважають в команді Премєр-міністра.