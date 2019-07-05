Новини Тернополя 

Політичний плагіат: в партії на Тернопільщині “позичили” передвиборче гасло (фото)

Irena 0 View Прокоментуй!

Аграрна партія Тернопільщини виявилася законодавцем інтелектуальної моди для партії Премєр-міністра України.

Передвиборче гасло, з яким аграрії ішли на вибори до громад 23 грудня 2018 року, практично повністю скопіювала для своєї кампанії команда Гройсмана.

Слова “Знаємо, вміємо, зробимо!”, які Аграрна партія Тернопільщини виставила в себе на фейсбуці 14 грудня 2018 року знайшли своє відображення на зовнішніх рекламних площинах Української стратегії Гройсмана.

“Знаємо, вміємо, діємо!” – вважають в команді Премєр-міністра.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *