Політика 

«Я голосуватиму за те, що підтримають тернополяни», – Ігор Побер анонсував безпрецедентну ініціативу

Irena 0 View Прокоментуй!

Â«Ð¯ Ð³Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÐ²Ð°ÑÐ¸Ð¼Ñ Ð·Ð° ÑÐµ, ÑÐ¾ Ð¿ÑÐ´ÑÑÐ¸Ð¼Ð°ÑÑÑ ÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¸Â», â ÐÐ³Ð¾Ñ ÐÐ¾Ð±ÐµÑ Ð°Ð½Ð¾Ð½ÑÑÐ²Ð°Ð² Ð±ÐµÐ·Ð¿ÑÐµÑÐµÐ´ÐµÐ½ÑÐ½Ñ ÑÐ½ÑÑÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ñ

Кандидатами у народні депутати від округу № 163 зареєструвалися 20 охочих, серед них – найсильніший народний депутат України Ігор Побер.

Окрім фізичних даних, політик має ефективну ідею щодо співпраці із тернополянами.

– Якщо проаналізувати мою попередню діяльність за два скликання, то можу запевнити, що траплялися хороші чоловіки, зокрема  Олексій Кайда і діючий нардеп Тарас Пастух, але вони були прив’язані до партій, тому займалися здебільшого не містом. Зараз я є безпартійним, хоч мене підтримує політсила «УДАР Володимира Кличка», яка мене і висунула. Проте приймати рішення я буду лише порадившись із тернополянами, – наголосив претендент.

Свою відмінність від інших кандидатів Ігор Побер вбачає у діях.

 – Насамперед, я відрізняюся не від кандидатів, а від тих народних депутатів, які вже були. Тернополяни мають відчувати, що у них є депутат, який пише закони для всієї України, а не змінює лампочки у під’їздах. Я голосуватиму не так, як скаже партія, а так – як вирішать мої виборці. Для цього ми створює сайт, на якому буде коротке роз’яснення законодавства щодо виборів. Також будуть три умовні кнопки, наприклад «зелена», «жовта» і «червона» за допомогою яких тернополяни голосуватимуть за ті чи інші зміни. А я, як народний обранець, вимагатиму їх, – пояснив Ігор Побер.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *