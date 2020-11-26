Помер начальник із Тернопільської міської ради Володимир Мединський
На 62-му році передчасно обірвалося життя начальника управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради Володимира Мединського.
Про це йдеться на офіційному сайті Тернопільської міської ради.
- Колектив Тернопільської міської ради з глибоким сумом сповіщає, що сьогодні наша громада втратила ефективного управлінця та керівника, чесну і порядну людину з великим серцем… Важко передати словами всю біль від втрати, адже сім’я залишилася без чоловіка, батька та дідуся, а колектив міської ради – без людини, яка своєю щоденною працею примножувала добро.