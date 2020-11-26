Помер начальник із Тернопільської міської ради Володимир Мединський

На 62-му році передчасно обірвалося життя начальника управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради Володимира Мединського.

Про це йдеться на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

Колектив Тернопільської міської ради з глибоким сумом сповіщає, що сьогодні наша громада втратила ефективного управлінця та керівника, чесну і порядну людину з великим серцем… Важко передати словами всю біль від втрати, адже сім’я залишилася без чоловіка, батька та дідуся, а колектив міської ради – без людини, яка своєю щоденною працею примножувала добро.