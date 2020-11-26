11:01 | 26.11.2020
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Новини Тернополя 

Помер начальник із Тернопільської міської ради Володимир Мединський

Irena 0 Views Прокоментуй!

На 62-му році передчасно обірвалося життя начальника управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради Володимира Мединського.

Про це йдеться на офіційному сайті Тернопільської міської ради. 

  • Колектив Тернопільської міської ради з глибоким сумом сповіщає, що сьогодні наша громада втратила ефективного управлінця та керівника, чесну і порядну людину з великим серцем… Важко передати словами всю біль від втрати, адже сім’я залишилася без чоловіка, батька та дідуся, а колектив міської ради – без людини, яка своєю щоденною працею примножувала добро.

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