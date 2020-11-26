Неотримані гроші та економія на видатках – або що розглянула бюджетна комісія міської ради

У вівторок, 24 листопада, відбулося перше засідання комісії з питань бюджету та фінансів. Як виконали бюджет, наскільки забезпечують незахищених та що нового буде у громадському транспорті – далі у статті.

Про виконання бюджету та “ковідний” фонд

Розпочалась робота комісії із доповіді про виконання бюджету громади за 9 місяців 2020 року. Депутат Ігор Вонс запитав, які видатки можуть бути недофінансованими, якщо прогнозується 200 мільйонів невиконання бюджету.

“В першу чергу фінансуватимемо захищені статі видатків, а інші – по мірі поступлення заяв. На сьогодні фінансуються всі заявки”– сказала Вікторія Остапчук, заступниця міського голови.- Щодо загальному фонду очікуємо невиконання майже по всіх податках, і на доходи фізичних осіб, місцевим податкам, єдиному податку. Також невиконання буде у наданні адміністративних послуг, які скоротилися через карантин.”

Частину грошей із ковідного фонду, а це 45 мільйонів, знайшли через економію та “простій” в інших галузях- освіта, спорт, тощо. Ці гроші пішли на додаткові виплати медичним працівникам, як премії сумою 10 тисяч гривень, за лікування хворих на Covid за поданням головних лікарів. А також на засоби захисту для працівників медицини, освіти, транспорту та медичне обладнання.

Програма “Турбота” – на чому зекономили 10 мільйонів

Програма “Турбота” передбачає виплати для соціально незахищених людей із місцевого бюджету та пільги на житлово-комунальні послуги. Цього року управлінння соціальної політики підрахувало і вирішило зменшити фінансування програми майже на 10 мільйонів: із понад 36-ти мільйонів до трохи більше 25 мільйонів гривень.

Як приклад, Володимир Сулима, начальник управління, розповів про виплати сім’ям загиблих, добровольцям АТО/ООС: “За програмою передбачені сталі виплати 850 гривень. Ми порахували, що для цього потрібно буде 680 тисяч гривень, а не 720 тисяч. Зменшили витрати за різними причинами”.

Зменшили суму для виплати за земельні ділянки учасникам АТО/ООС. Звернення, які пройшли виконавчий комітет отримають виплати цього року, нові звернення будуть задоволені із наступного року.

Зросла кількість виплат одноразової грошової допомоги, яку у 99% витратили на лікування.

На 700 тисяч гривень зменшили відшкодування пільг ветеранам ОУН-УПА та реабілітованим (із 2 мільйонів до 1 мільйона 300 тисяч гривень). “Частину реабілітованих осіб та ветеранів ми перевели на фінансування з державного бюджету, враховуючи прийняття змін до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій, який передбачає таке фінансування,- пояснив Володимир Сулима.

Депутат Ігор Турський запитав чому фінансування програми “Турбота” зменшилося на 10 мільйонів, адже це близько 30 % всього фінансування та скільки було витрачено грошей на її фінансування у 2019 році.

Зі слів Володимира Сулими минулого року на програму витрачено 33 мільйони 891 тисяча гривень, а фінансування зменшилось згідно підрахунків витрат управління та того, що “запланували забагато”.

У результаті, керівниця комісії, Наталія Паньків, доручила управлінню соціальної політики підготувати на наступне засідання комісії інформацію про планування витрат програми “Турбота” та звіт про скорочення видатків на 10 мільйонів.

Удосконалене “Здоров’я громади” та камери спостереження у маршрутках

Щоб удосконалити роботу та фінансування охорони здоров’я, комісії було запропоновано внести зміни до програми “Здоров’я громади на 2019-2021 роки”. Зміни стосуються населених пунктів, які увійшли до Тернопільської територіальної громади. На 2021 рік збільшили фінансування на забезпечення безкоштовних рецептів та тих препаратів, на яких зросли ціни, на перший квартал 2021 року на інсулін для хворих на цукровий діабет з міського бюджету виділили – 3, 5 мільйони гривень. Державного забезпечення інсуліном поки що немає.

У проекті рішення про внесення змін у Програму розвитку пасажирського транспорту на 2018-2020 роки збільшили фінансову підтримку програми із 20 до 60 мільйонів гривень. Ці гроші взяли із витрат на будівництво тролейбусних ліній, придбання нових автобусів та виплат компенсацій за пільговий проїзд у квітні-травні, коли не було регулярних пасажирських перевезень. Ці гроші підуть на фінансову підтримку “Тернопільелектротранс”: зарплату та податків на електроенергію. Від запланованих витрат на Wi-Fi у тролейбусах теж відмовилися і використали для встановлення камер відеоспостережень. “Тендер вже провели, до кінця листопада камери мають бути встановлені.”– пояснив Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку.

Таким чином, на засіданні комісії з питань бюджету та фінансів розглянули ряд важливих для міста питань, та внесли корективи у програми розвитку, враховуючи реалії сьогодення. Наступним кроком прийняття цих змін буде розгляд проектів на сесії Тернопільської міської ради.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі