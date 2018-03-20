Помер священик з Тернопільщини, який служив на всіх парафіях УГКЦ Австралії

Український греко-католицький священик в Австралії, уродженець Тернопільщини о. Зенон Хоркавий помер 19 березня 2018 р. у Мельбурні.

Як повідомляють у єпархії Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії УГКЦ, о. З. Хоркавий упродовж довгих років свого священичого служіння працював на усіх парафіях єпархії та займав різні адміністративні посади, передає кореспондент РІСУ Володимир Мороз.

«З великим сумом повідомляємо, що наш любий Парафіяльний Священник Мітрат Зенон Хоркавий, програв тривалу боротьбу з раком зранку у понеділок 19 березня 2018 року», – повідомили в Парафіяльній Раді громади Ардір.

Парохія Успіння Пресвятої Богородиці в Ардір — остання, в якій упродовж чотирьох років до лютого 2018 р. служив о. З. Хоркавий.

Зенон Хоркавий народився 5 лютого 1936 р. у селі Раковець Підгаєцького повіту (тепер Теребовлянський район) на Тернопільщині. У його батьків, Василя та Розалії, загалом було четверо дітей: о. Зенон мав ще трьох братів. Унаслідок Другої світової війни сім’я опинилася в таборі для біженців у Німеччині. Звідти Хоркаві переїхали до Австралії, де також проживали у таборах, поки не облаштувалися у Мельбурні.

Єпископ Іван Прашко, який сам із 1950 р. працював священиком в Австралії, а з 1958 р. очолював Апостольський екзархат для українців в Австралії, Новій Зеландії та Океанії, відіслав юнака на навчання до Риму. Спершу З. Хоркавий навчався у Малій Семінарії, а відтак — у Семінаії св. Йосафата на Джаніколо.

Ще під час навчання З. Хоркавий зацікавився іконописом та українським народним мистецтвом. 17 грудня 1967 р. він отримав священичі свячення; розпочалося служіння для українців греко-католиків Австралії.

50-ліття священства парохія Ардір та близькі священику люди відсвяткували у грудні 2017 р. Уже тоді священик від тривалу боротьбу з раком, а на початку лютого він повідомив, що залишає парохію Ардір і переїжджає до парафіяльного дому у Мельбурні, де проживатиме як пенсіонер.

«Маю бажання ще дещо зробити в музею з помічу людей, бо є ще багато недокінченої праці, а треба її конче зробити. Буду вдячний, коли будуть помічники з парафії Саншайн-Ардір та з Мельборну», — писав тоді о. З. Хоркавий.

Утім, здійснити ці наміри українському священику Австралії не судилося — він упокоївся у Бозі на 82 році життя і 51 році священичого служіння зранку 19 березня 2018 р.