Літо в тернопільському університеті почалося з доброго старту

Сьогодні, 1 червня 2018 року, в ТНПУ ім.В.Гнатюка відбувся «Забіг єднання» на підтримку Всеукраїнської акції «Зелена миля-2018», – повідомляє сайт навчального закладу.

Ініціаторами цієї масштабної спортивної події стали Міністерство освіти і науки України спільно зі Спортивною студентською спілкою України та Національним олімпійським комітетом України. Всеукраїнський забіг «Зелена миля-2018» відбувається сьогодні в усіх найбільших закладах вищої освіти України, одночасно в усіх регіонах України.





ТНПУ ім.В.Гнатюка традиційно демонструє згуртованість та прихильність до фізкультури і спорту

Символічно, що забіг проходить у перший день літа, коли відзначаємо Всесвітній день батьків та День захисту дітей. Ця культурно-спортивна подія стала справжнім святом – довкола сяяли посмішки, лунала бадьора музика, а погода якнайкраще сприяла руховій активності і гарному настрою. Тож на старт вийшли дружно не лише студенти всіх факультетів, а й працівники всіх підрозділів ТНПУ ім.В.Гнатюка, професорсько-викладацький склад та адміністрація університету. Власним прикладом і ентузіазмом заохочував колектив його очільник – ректор проф.Б.Б.Буяк.



Власним прикладом і ентузіазмом заохочував колектив ректор проф.Б.Б.Буяк



Забіг мав на меті продемонструвати спільне ствердження в колективі ТНПУ ім.В.Гнатюка здорового способу життя, прагнення до активних занять фізичною культурою та спортом, а також популяризація фізичної активності в усіх видах та єднання університету задля чистого довкілля та у підтримку Всеукраїнського забігу «Зелена миля-2018».

«Забіг єднання» ТНПУ ім.В.Гнатюка проходив територією студмістечка, маршрут прямував від університетського стадіону до головного корпусу. Життєрадісна атмосфера, взаємна підтримка і сам вигляд святкової колони яскраво свідчив – задум вдався!



На фінішній прямій

ТНПУ ім.В.Гнатюка традиційно демонструє згуртованість та прихильність до фізкультури і спорту. Свідчення тому – чисельні перемоги на змаганнях різного рівня. До слова, команда футбольна команда Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка вчора здобула третє місце у 17-му чемпіонаті України з футболу серед студентів закладів вищої освіти. Сьогодні на фініші забігу футболістам та тренерам урочисто вручили медалі та грамоти.



Кубок ІІІ місце у 17-му чемпіонаті України з футболу серед студентів закладів вищої освіти



Літо в університеті почалося з доброго старту, а попереду – насичені дні практик, наукові дослідження та експедиції, вручення дипломів, літні школи і, звичайно ж, вступна кампанія. Щиро бажаємо усім успіхів і впевнені – літо в ТНПУ ім.В.Гнатюка буде успішним.

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