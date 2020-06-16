Понад 53% випускників, навчання яких коштувало бюджету міста 40 млн грн, працюють за межами громади

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провели державний фінансовий аудит виконання Управлінням освіти і ауки Тернопільської міської ради бюджетної програми за КПКВ 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними навчальними закладами освіти» за період з 01.01.2017 по 30.09.2019.

На виконання зазначеної програми загалом спрямовано 297,1 млн грн коштів міського та державного бюджетів.

Упродовж трьох останніх навчальних років простежується тенденція зі зменшення кількості учнів у навчальних закладах та зниження середньої завантаженості проєктної потужності закладів. На час проведення аудиту в шести навчальних закладах міста навчалося 3172 учні при їх проєктній потужності 4360 учнів.

Серед факторів, які перешкоджають ефективній реалізації бюджетної програми щодо забезпечення Тернопільської міської територіальної громади кваліфікованими і конкурентоспроможними на ринку праці робітниками, виокремлено недосконалість законодавчо-правової бази, що регулює діяльність професійно-технічної освіти, а також неврегульованість порядку формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів.

Незважаючи на те, що одним критеріїв формування та розміщення регіонального замовлення є задоволення потреб регіону у кваліфікованих кадрах, професійно-технічними закладами освіти укладалися договори про надання освітніх послуг із замовниками, які здійснюють свою діяльність поза межами Тернопільської міської територіальної громади. Відповідно понад 53% випускників, на навчання яких витрачено розрахунково 39,1 млн грн коштів міського бюджету, працевлаштовано поза межами громади.

Формальний підхід до укладання договорів про надання освітніх послуг, неналежна взаємодія із замовниками, брак анку даних замовників щодо актуальних вакансій, нездійснення моніторингу ринку праці, низький рівень підготовки випускників призвели до неефективного витрачання понад 38 млн грн бюджетних коштів на навчання учнів, які працевлаштовані не за здобутою робітничою професією або взагалі не працевлаштовані.

Окрім того, через незабезпечення дієвого контролю а проходженням учнями практики та неналежну організацію харчування учнів не пільгових категорій навчальні заклади втратили можливість отримання доходів розрахунково на загальну суму 9,2 млн грн.

За наявності у двох навчальних закладах середньорічного контингенту менше 500 учнів та підготовки менше 50% учнів з технологічно складних професій посадові оклади їх керівним та педагогічним працівникам підвищено на 10%, що призвело до відволікання 1,9 млн грн бюджетних коштів.

Зважаючи на результати проведеного дослідження, аудитори надали пропозиції щодо поліпшення ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на підготовку кадрів професійно-технічними навчальними закладами освіти на рівні Управління освіти і науки Тернопільської міської ради та закладів професійно-технічної освіти.