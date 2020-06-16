Інформаційна активність організацій політичних партій Тернопільщини у мережі Фейсбук

Серед місцевих організацій політичних партій Тернопільщини найбільшу кількість повідомлень на сторінках у соціальній мережі Фейсбук, у травні 2020 року, розмістили «Європейська Солідарність» та Українська Галицька Партія. Осередки інших партій публікували менше інформаційних постів, а 5 сторінок зовсім не оновлювались.

У контексті наближення чергових місцевих виборів, які мають відбутись у жовтні 2020 року, ОПОРА проаналізувала інформаційну діяльність осередків політичних партій у соціальній мережі Фейсбук. Під час карантину це чи не основний канал комунікації партії з виборцями. Об’єктами цього моніторингу стали сторінки офіційно зареєстрованих місцевих осередків тих політичних партій, які на позачергових парламентських виборах 2019 року отримали більше 2% голосів виборців, та ті, які потрапили у Тернопільську обласну та міську ради за результатами місцевих виборів 2015 року. Окрім цього до уваги було взято діяльність ще двох місцевих осередків політичних партій, які не підпадають під зазначені критерії, але проводять активну інформаційну діяльність серед виборців.

У травні 2020 року велику кількість дописів (171) було опубліковано на сторінці «Європейська Солідарність – Тернопіль», більшість із них (107) були репостами, часто із всеукраїнської сторінки партії чи Петра Порошенка. У повідомленнях розповідається про діяльність депутатів цієї територіальної організації, доставку продуктових наборів або медичних засобів захисту в рамках допомоги при боротьбі із пандемією коронавірусу тощо.

28 інформаційних повідомлень за той же календарний місяць було розміщено на сторінці «Батьківщина Тернопільщини» – 16 із яких були репостами, а більшість із них стосувалась діяльності лідери партії Юлії Тимошенко в парламенті чи її участі в ефірах загальноукраїнських телеканалів.

На сторінці «Голос. Тернопільська область» у травні було опубліковано 24 власних постів та 14 репостів. На ресурсі поширювалась інформація про діяльність народних депутатів від партії «Голос», роботу волонтерів та представників регіональної організації цієї партії. Нещодавно, 12 травня 2020 року, було створено сторінку «Голос. Тернопіль» і до 1 червня було опубліковано 54 дописи – 16 власних та 38 репостів.

В останній місяць весни на сторінці «Тернопільської обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка» не було опубліковано власних дописів, але було розміщено 7 репостів, здебільшого зі сторінки лідера партії Олега Ляшка або керівника територіальної організації на Тернопільщині – Богдана Яциковського. Повідомлення стосувались їхньої діяльності або висловлення їхньої думки щодо певних проблем у державі.

На сторінці «Громадянська позиція – Тернопільська область» було опубліковано 4 власні дописи та 16 репостів зі сторінки всеукраїнської партії чи Анатолія Гриценка. Повідомлення здебільшого стосувались загальнодержавних проблем, аналізу роботи КабМіну чи президента.

На сторінці «Тернопільська обласна організація ВО «Свобода» протягом травня не було опубліковано власних дописів, а значну частину з 11 репостів було зроблено зі сторінки громадсько-політичного діяча Андрія Тернопільського. Також ще є сторінка «ВО «Свобода» Тернопіль», але дописів за період дослідження на ній не публікувалось, останній – від 13 березня 2020 року.

7 дописів, які були власними, у травні було опубліковано на сторінці «УКРОП Тернопільщина». В них часто були присутні відеоматеріали про діяльність лідера місцевої організації партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» в Тернопільській області Андрія Цибульського.

Активну інформаційну кампанію у соцмережах проводить місцева організація політичної партії Українська Галицька Партія. Сторінка «Українська Галицька Партія Тернопільщина» була наповнена 103 постами, 95 з яких були власними. Темами для публікацій були пам’ятні дати та події, позиції партії щодо змін в країні тощо. Також ця сторінка 29 разів скористалась можливістю розміщення реклами у мережі Фейсбук. Ці рекламні матеріали стосувалась медичної реформи, порад для дрібних та середніх фермерських господарств та інших тем.

На сторінках «Сила Людей Тернопільщини» та «Сила Людей Тернополя» у травні було опубліковано по 28 та 39 дописів відповідно. Інколи це були репости однієї сторінки іншою або сторінки центрального осередку партії. Окрім цього «Сила Людей Тернополя» у травні 2020 року 25 разів розповсюджувала рекламу в мережі Фейсбук. У цих рекламних матеріалах повідомлялось про пам’ятні дати, діяльність членів партії, а також про конференції Тернопільської обласної та міської організації цієї партії.

Сторінки деяких регіональних осередків політичних партій тривалий час уже не оновлюються. На сторінці «Аграрна партія України – Тернопільщини» останній допис публікувався у листопаді 2019 року, «Об’єднання «Самопоміч» – Тернопільщина» – у грудні 2019 року, «Об’єднання «Самопоміч» – Тернопіль» – у квітні 2020 року, «Народний Контроль Тернопіль» – у січні 2020 року.

Лідери місцевих організацій партій теж часто публікують дописи про свою діяльність чи представників партії на особистих сторінках чи фейсбук-акаунтах. Активними у цій мережі є Олег Сиротюк та Богдан Бутковський (ВО «Свобода»), Тарас Юрик («Європейська Солідарність»), Василь Деревляний (ВО «Батьківщина»), Богдан Яциковський (Радикальна партія Олега Ляшка), Андрій Цибульський («Українське об’єднання патріотів – УКРОП»), Богдан Яремко («Голос»). Окремо варто зауважити про фейсбук-акаунт Олександра Кравчука, який є керівником Тернопільської регіональної організації політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». В осередку немає іншої сторінки тому, це фактично єдине джерело інформації про діяльність як керівника, так і партії загалом.