На Тернопільщині сталася моторошна ДТП: мотоцикліст врізався в огородження та втратив ногу

У селі Почапинці на Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої важко травмувався мотоцикліст.

Аварію зареєстрували правоохоронці у неділю, 12 липня, на автодорозі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине. За попередньою інформацією, водій мотоцикла YAMAHA, 1989 року народження, під час проходження повороту не впорався з керуванням.

У результаті чоловік допустив зіткнення з транспортним огородженням.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тяжкі травми. Бригадою екстреної медичної допомоги його доправили до лікарні з травматичною ампутацією ноги.

Для встановлення всіх обставин аварії у водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини та деталі дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі поліції.