Тернопільське «Місце сили» шукає тренерів, психологів та партнерів для роботи з ветеранами

Соціальний простір «Місце сили» у Тернополі, створений для ветеранів, військовослужбовців, людей з інвалідністю та їхніх родин, шукає фахівців і партнерів, готових долучитися до роботи з людьми, які повернулися з війни.

За словами співзасновниці проєкту Вікторії Гнатишин-Безгубенко, сьогодні одним із найбільших викликів є нестача тренерів та психологів.

«Психологів у нас поки що немає, хоча ми активно шукаємо можливості для співпраці з такими фахівцями. Так само непросто знайти тренерів, готових працювати з ветеранами та людьми з інвалідністю», — розповідає вона.

За словами Вікторії Гнатишин-Безгубенко, проблема часто полягає не у відсутності професійних знань, а у страху працювати з людьми, які пройшли війну.

«Часто люди думають: “Я не воював, як зі мною спілкуватимуться військові? Чи зможу я знайти підхід?” Насправді ветеранам не потрібно, щоб усі навколо мали бойовий досвід. Їм потрібні люди, які готові допомогти повернутися до активного життя», — говорить вона.

У «Місці сили» наголошують, що готові навчати майбутніх тренерів особливостей роботи з людьми на протезах, після поранень або з інвалідністю. Команда ділиться власним досвідом і готова допомагати фахівцям адаптувати тренувальні програми під потреби ветеранів.

«Ми вже понад пів року шукаємо тренерів, які були б готові долучитися до цього напрямку. Робота з людьми на протезах чи після поранень — це не щось надзвичайно складне. Потрібно лише зрозуміти особливості людини та правильно підібрати навантаження», — зазначає співзасновниця проєкту.

Окрім тренерів і психологів, простір також шукає партнерів серед громадських організацій, благодійників, соціально відповідального бізнесу та всіх, хто готовий підтримати розвиток ініціативи.

Нагадаємо, «Місце сили» працює у Тернополі за адресою бульвар Дмитра Вишневецького, 7. Це простір підтримки для ветеранів, військовослужбовців, людей з інвалідністю та їхніх родин. Тут проводять спортивні тренування, зустрічі зі спортивного покеру, працюють масажна зона та програми фізичного відновлення, а в майбутньому планують запустити групові психологічні заняття та нові соціальні проєкти.