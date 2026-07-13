Без гарячої води та з пліснявою: як живуть переселенці у Тернополі

Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини провели моніторинговий візит до місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та укриття, розташованих у гуртожитку №2 Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі.

Перевірку здійснили головна спеціалістка Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Мар’яна Пастернак та регіональна координаторка взаємодії з громадськістю Оксана Шевчук.

Наразі у гуртожитку проживають 33 внутрішньо переміщені особи, серед яких 10 дітей та 5 людей з інвалідністю. Більшість мешканців прибули з Донецької, Луганської та Харківської областей.

Під час моніторингу встановлено, що загалом умови проживання є задовільними, однак виявлено низку проблем, які потребують вирішення. Зокрема, через несправність бойлерів переселенці тривалий час не мають стабільного доступу до гарячої води. Також потребують ремонту каналізаційна система та санвузол, де виявлено сліди плісняви.

Під час анонімного опитування мешканці не повідомили про порушення своїх прав або неналежне ставлення з боку адміністрації закладу.

Крім перевірки, для 14 жителів гуртожитку провели правопросвітницький захід щодо діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та можливостей захисту своїх прав. У закладі також розмістили інформаційний стенд із контактною інформацією.

Окремо монітори перевірили найпростіше укриття, яке розраховане приблизно на 100 осіб. Воно забезпечене вентиляцією, резервним освітленням, засобами пожежогасіння та захистом віконних прорізів. Водночас фахівці виявили необхідність оновлення аптечки через завершення термінів придатності окремих медикаментів.

За результатами візиту Тернопільській обласній військовій адміністрації та керівництву училища надали рекомендації щодо ремонту або заміни бойлерів, відновлення каналізаційної системи, усунення плісняви, ремонту санвузлів та оновлення аптечки в укритті.