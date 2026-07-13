На Донеччині загинув військовий з Тернополя Віталій Лавришин

Тернопільщина знову втратила свого захисника. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовослужбовець Віталій Богданович Лавришин. Повідомляють у Байковецькій громаді.

Життя воїна обірвалося 7 липня 2026 року в районі населеного пункту Щурове Донецької області. Захиснику було 44 роки.

Віталій Лавришин народився 6 лютого 1982 року. Проживав і працював у Тернополі. Його мати Ольга мешкає у селі Гаї-Гречинські Білецької громади.

Попрощатися із Героєм рідні, друзі, побратими та жителі громади зможуть 14 липня. Панахида відбудеться о 18:00 у Домі Печалі на вулиці Микулинецькій, 27 у Тернополі.

Відповідно до волі рідних, місцем останнього спочинку захисника стане Тернопіль — місто, де він жив і працював.

Щирі співчуття матері, рідним, близьким та побратимам загиблого воїна.

Вічна пам’ять і слава Герою України.