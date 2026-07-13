Мешканця Бережан підозрюють у торгівлі наркотичними засобами

За процесуального керівництва прокурорів Бережанської окружної прокуратури повідомили про підозру місцевому жителю. Йому інкримінують незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, з метою особистого збагачення, займався збутом наркотичних речовин особам, схильним до їх вживання. Вартість одного грама наркодози становила 300 грн.

У червні 2026 року чоловік придбав канабіс масою 2,6 г та незаконно зберігав його за місцем свого проживання у приміщенні літньої кухні. За грошову винагороду в сумі 900 грн продав його наркозалежному клієнту. Такі дії вчинив повторно, знову реалізувавши близько 2,6 г наркотичного засобу. Факт збуту канабісу був встановлений і в липні 2026 року.

Під час проведеного обшуку за місцем проживання вилучено близько 500 г канабісу, 10 г амфетаміну, банківські картки, електронні ваги, зіп-пакети та пристрої для куріння.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в області.