На Тернопільщині нетверезий водій намагався відкупитися від поліції за 25 тисяч гривень

Жителю Тернопільського району загрожує кримінальна відповідальність за спробу підкупу поліцейських. Чоловік намагався уникнути покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, запропонувавши правоохоронцям 25 тисяч гривень хабаря.

Інцидент стався на території Байковецької громади. Під час патрулювання поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №2 міста Тернополя зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування із 61-річним водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проведений на місці огляд підтвердив підозри поліцейських.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності за нетверезе водіння, чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі 25 тисяч гривень.

Для документування правопорушення на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Крім того, на водія склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За керування транспортним засобом у стані сп’яніння йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.