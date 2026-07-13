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Війна 

Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати

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Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки нагадав про необхідність постановки на військовий облік юнаків 2009 року народження та надав роз’яснення щодо найпоширеніших запитань.

У ТЦК зазначають, що процедура військового обліку часто викликає занепокоєння у батьків та підлітків, тому фахівці пояснили основні аспекти її проходження.

Зокрема, громадянам роз’яснюють:

  • що таке військовий облік юнаків та для чого він потрібен;
  • коли і в якому віці необхідно ставати на військовий облік;
  • чи потрібно проходити військово-лікарську комісію або медичний огляд;
  • чи означає постановка на військовий облік негайний призов до лав Збройних сил України;
  • чи можуть юнаки після взяття на облік виїжджати за кордон;
  • які наслідки можуть настати у разі невиконання вимоги щодо постановки на облік до 31 липня.

У Тернопільському ОТЦК та СП закликають батьків і майбутніх призовників ознайомитися з офіційними роз’ясненнями та своєчасно виконати вимоги законодавства.



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