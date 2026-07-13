Масова загибель бджіл біля Збаража: міський голова закликав аграріїв компенсувати збитки

Збаразький міський голова Роман Полікровський відреагував на ситуацію із масовою загибеллю бджіл поблизу села Зарубинці та закликав аграріїв відповідально ставитися до обробітку полів засобами захисту рослин.

За словами очільника громади, внаслідок обробки сільськогосподарських угідь загинула велика кількість бджолосімей. Він зазначив, що для пасічників це не лише матеріальні втрати, а й втрата багаторічної праці, справи життя та джерела доходу для багатьох родин.

«Дуже боляче дивитися, як люди жменями вибирають мертвих бджіл зі своїх вуликів», – написав Роман Полікровський у соціальних мережах.

Міський голова звернувся до аграріїв із проханням суворо дотримуватися вимог законодавства, санітарних норм та правил використання засобів захисту рослин. Він наголосив, що у випадку завдання шкоди через недбалість винні мають повністю компенсувати завдані збитки.

Також Роман Полікровський зауважив, що необережне використання хімічних препаратів становить небезпеку не лише для бджіл, а й для людей, особливо якщо обробка проводиться поблизу житлових будинків. Крім того, від таких дій можуть гинути інші корисні комахи та тварини.

Очільник громади висловив підтримку пасічникам, які зазнали втрат, та запевнив, що ведеться робота для встановлення всіх обставин інциденту і відшкодування завданих збитків.