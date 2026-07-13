Тернопільщина втратила ще одного свого відданого Захисника – Андрія Їжака

Підгаєччина втратила ще одного свого відданого Захисника – Андрія Їжака. Повідомляють у міській раді.

Андрій мужньо зі зброєю в руках захищав нашу землю на передових позиціях, щодня ризикуючи життям заради мирного майбутнього України.

Пройшовши через запеклі бої та отримавши важке поранення у боротьбі з ворогом, серце нашого земляка Андрія Їжака зупинилося в лікарні. Лікарі до останнього боролися за його життя, але, на жаль, врятувати воїна не вдалося.

Він до останнього подиху залишався вірним присязі, своїм побратимам та українському народу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Андрія. Жодні слова не зможуть загоїти цю рану. Ми поділяємо ваш біль та схиляємо голови у спільній молитві.

Вічна пам’ять і слава Герою