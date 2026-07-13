Полон закінчився: Олександр Ремпа нарешті обійняв рідних на Тернопільщині

У Підгороднянській громаді відбулася довгоочікувана та зворушлива подія — додому повернувся український військовий Олександр Ремпа, який понад півтора року перебував у російському полоні.

28-річний захисник вступив до лав Збройних сил України 25 лютого 2022 року — наступного дня після початку повномасштабного вторгнення. Спершу він служив у складі 105-ї окремої бригади, де виконував бойові завдання на Сумському та Куп’янському напрямках. Згодом продовжив службу у 46-й окремій аеромобільній бригаді на Донеччині.

14 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Мар’їнки військовослужбовець потрапив у російський полон.

Про звільнення Олександра стало відомо 5 червня 2026 року під час 75-го обміну військовополоненими між Україною та Росією. Тоді на Батьківщину повернулися 185 українських захисників.

Після звільнення військовий проходив необхідні медичні обстеження та реабілітацію. Понад місяць тривало його відновлення, після чого він зміг повернутися до рідного дому.

У громаді зазначають, що світлина Олександра Ремпи на місцевій «Алеї надії», де розміщені фотографії безвісти зниклих та полонених військових, сьогодні стала символом не очікування, а повернення. Його зустріч вдома стала радісною подією для родини, друзів та всіх жителів громади, які весь цей час вірили у щасливе завершення історії.

Повернення захисника додає надії родинам українських військових, які досі чекають звісток про своїх рідних, та нагадує, що боротьба за звільнення кожного полоненого триває.