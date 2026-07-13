У Тернополі з вікна четвертого поверху випав чоловік: врятувати його не вдалося

У Тернополі правоохоронці розслідують нещасний випадок зі смертельними наслідками, який стався на вулиці Карпенка.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 10 липня. За попередньою інформацією, з вікна четвертого поверху випав 60-річний житель Тернополя.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Попри зусилля медиків, врятувати чоловіка не вдалося — від отриманих травм він помер.

Під час огляду тіла експерт виявив ушкодження, характерні для падіння з висоти. Ці висновки підтвердила й судово-медична експертиза.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що тернополянин випав з вікна через власну необережність.

За фактом події триває досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».