Працівники Тернопільської митниці оформили майже 30 тис. митних декларацій

Митне оформлення – ключовий елемент міжнародної торгівлі, що забезпечує ефективне та законне переміщення товарів. Воно охоплює перевірку документів, класифікацію продукції, нарахування митних платежів і контроль за дотриманням законодавства. Саме завдяки цьому процесу держава гарантує прозорість зовнішньоекономічної діяльності, а бізнес – можливість працювати в правовому полі.

Упродовж І півріччя 2026 року працівники Тернопільської митниці оформили 29 631 митну декларацію, а це – на 9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. З них: 13 122 – експортні декларації, 16 512 – імпортних та 7 – транзитних.

Кожна митна декларація охоплює товари, що належать до різних секторів економіки: аграрного, промислового, будівельного, торгівельного та логістичного. Усі вони проходять митне оформлення відповідно до вимог чинного законодавства, що забезпечує легальність переміщення, прозорість процесів і належний контроль.

В умовах повномасштабної війни митне оформлення залишається важливою складовою економічної життєдіяльності держави адже підтримує виробництво, аграрний сектор, внутрішній ринок і сприяє стабільності тилу.