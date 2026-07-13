Керівника «Тернопільавіаавтотранс» мобілізували до війська

Голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський підписав розпорядження про увільнення від виконання обов’язків директора Тернопільського обласного комунального підприємства «Фірма «Тернопільавіаавтотранс» Володимира Кулака.

Відповідне розпорядження №151 датоване 7 липня 2026 року.

Згідно з документом, Володимира Кулака увільнили від виконання обов’язків керівника підприємства у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації. Рішення набуло чинності з 30 червня 2026 року.

Підставою стали заява самого керівника та витяги з наказів Львівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і командира військової частини А4623.

На період проходження військової служби виконання обов’язків директора підприємства поклали на заступника директора з аеродромно-технічного забезпечення Володимира Труша. Він виконуватиме функції керівника з 1 липня 2026 року та отримає всі повноваження, передбачені статутом підприємства.

Також розпорядженням передбачено внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та передачу новому виконувачу обов’язків директора печаток, документації та матеріальних цінностей підприємства за актом приймання-передачі.

Тернопільське обласне комунальне підприємство «Фірма «Тернопільавіаавтотранс» є балансоутримувачем міжнародного аеропорту «Тернопіль».