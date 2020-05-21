ℹ️Відповідно до постанови Кабміну, на засіданні Тернопільського міського штабу прийняли рішення дозволити повноцінну роботу громадського транспорту.

🔹З 22 травня збільшиться кількість громадського транспорту. Для проїзду у автобусах і тролейбусах не потрібна довідка з місця роботи. Увага: вхід у траспорт – у масці.

🔹Повноцінно у Тернополі відновлять міські і приміські пасажирські перевезення з понеділка, 25 травня.

❗️З 1 червня будуть відкриті дитячі садочки.

ℹ️ Крім того, на Штабі прийняли рішення дозволити в Тернопільській міській територіальній громаді з 25 травня:

🔹 Проведення спортивних заходів до 50 осіб, але без глядачів (заходи понад 50 осіб погоджуються з МОЗ України);

🔹Проведення релігійних заходів (за умов дотримання усіх санітарних вимог, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря);

🔹Роботу громадського транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах Тернопільської міської територіальної громади;

🔹В парках – роботу атракціонів.

ℹ️Дозволити з 01 червня:

🔹Відвідування закладів дошкільної освіти за умови наявності довідки ф. 096/о, що видається лікарями-педіатрами дільничними та сімейними лікарями про відсутність медичних протипоказань, з відміткою про відсутність контакту з хворими на інфекційні хвороби, хворими на COVID-19, з підозрою на COVID-19, та з особами, які перебувають на самоізоляції, та з допуском до відвідування закладу дошкільної освіти.

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