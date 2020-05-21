Інспектор патрульної поліції Тернополя Ірина Андрусишин вишила колекцію рушників, образів, вишиванок

Гідна, професійна та самовіддана патрульна, а поміж тим, справжня донька своєї Батьківщини.

Знайомтесь, ще одна сьогоднішня героїня, інспектор патрульної поліції Ірина Андрусишин. Вона обрала за професію — службу в поліції, аби щодня допомагати людям, захищати спокій громадян нашого файного міста.

Ірина несе службу в патрульній поліції Тернопільської області від початку створення управління у нашому місті. Хоч служба не є легкою, дівчина ініціативно береться за кожну поставлену задачу та виконує її бездоганно, за що отримує щиру подяку громадян.

Та коли вона приходить додому після тяжкої зміни і знімає форму, вона стає звичайною дівчинкою, душа якої плекає любов до вишивання.

Улюбленим заняттям, наша героїня, займається вже близько 15 років. У своїй колекції майстриня має чимало рушників, образів, вишиванок. В кожен створений шедевр, Ірина завжди вкладає частину своєї душі.

“Я, коли беруся до вишивання, поганого настрою навіть не відчуваю, яким би важким не був день! Як бачу нитки та полотно, то одразу заспокоююся. І завжди маю велике бажання, щоб мій виріб сподобався не лише мені, але й моїм рідним та близьким”. Патрульна поліція Тернопільської області