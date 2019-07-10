Пожежа забрала людське життя на Гусятинщині

10 липня о 00:59 на пункт зв’язку 10-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в селищі Гусятин на вул. Б. Лепкого, 67а.

На час прибуття чергового пожежно-рятувального підрозділу горіла одноповерхова допоміжна господарська будівля. Полум’я охопило перекриття та покриття, пожежа швидко набирала обертів, існувала загроза перекидання вогню на розташовані поруч будівлі.

Всі сили та засоби рятувальники спрямували на боротьбу з вогнем. О 01:22 пожежу вдалось локалізувати на площі 50 м.кв. О 02:28 її було ліквідовано. На місці події виявлено тіло громадянина, 1958 року народження, без ознак життя. Ймовірно до пожежі та загибелі людини призвело порушення правил пожежної безпеки, а саме необережність під час куріння. Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-10, під час гасіння врятовано 2 господарських та 1 житлову будівлі, всього матеріальних цінностей на суму близько 450 тис. грн.

Всього з початку року внаслідок пожеж загинуло 27 громадян (в т.ч. 1 неповнолітній), травмовано 17 (з них 2 неповнолітніх).