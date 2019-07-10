Від Тернополя пройти до Верховної ради є шанси лише у двох кандидатів, – соціологія

За останніми результатами соціологічних опитувань, які провели ВГО «Передові правові ініціативи», на парламентських виборах по мажоритарному округу №163 із центром у місті Тернопіль, найбільше шансів перемогти – у двох кандидатів: Степана Барни («Європейська солідарність») та Андрія Богданця («Слуга народу»).

Так, згідно із опитуванням між цими двома кандидатами незначна різниця (0,82%), що менше ніж похибка опитування (1,5%). Інші кандидати – значно відстають від лідерів, що робить їхні шанси потрапити до Парламенту ще меншими.

У відсотковому співвідношенні ситуація наступна:

* Барна Степан Степанович (Європейська Солідарність) – 14,78%

* Богданець Андрій Володимирович (СЛУГА НАРОДУ) – 13,96%

* Брич Богдан Васильович (ВО “Батьківщина”) – 8,62%

* Черкашин Максим Володимирович (ГОЛОС) – 8,42%

* Бицюра Леонід Олексійович (ВО “Свобода”) – 5,13%

У Тернопільській області, загалом, опитуванням було охоплено п’ять виборчих округів – від 163 до 167, опитано понад 15 тис. респондентів.

Зауважимо, ВГО «ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ» провела масштабне опитування громадської думки в Україні напередодні парламентських виборів з 1 до 7 липня. У кожному із 199 виборчих округів було опитано до 3 000 респондентів, це 365 366 виборців загалом в Україні. Вибірка – з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. Дослідження проводилося за методикою великих чисел, шляхом інтерв’ювання face-to-face, в режимі онлайн через мобільні додатки. Похибка репрезентативності не перевищує 1,5%.

Опитування проводилося на власне замовлення ВГО «ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ». Для проведення інтерв’ю було залучено 3 755 інтерв’юерів (на волонтерських засадах).

Всеукраїнська громадська організація «ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ», створена в 2007 році – займається дослідженнями, контролем та спостереженням за виборчими, громадськими і політичними процесами, як в Україні, так і за кордоном. Організація об’єднує висококваліфікованих спеціалістів у сфері виборчих процесів та дослідженні громадської думки.