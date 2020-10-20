Працівники медичної галузі Тернопільщини отримали державні нагороди

Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш вручив державні нагороди працівникам медичної галузі Тернопільщини.

За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров`я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей, сумлінну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України»

завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради Інні Мар`янівні Гребеник;

завідувачеві кафедри науково-навчального інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України Аллі Володимирівні Бойчук;

директорові комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» Ростиславу Дмитровичу Левчуку.

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації Володимира Труша, за активну громадянську позицію, волонтерську та доброчинну діяльність нагороджено грамотою обласної державної адміністрації Ігоря Михайловича Апостола.

«Для мене сьогодні велика честь вручити державні нагороди людям, які заслужили їх своєю працею та активною життєвою позицією. Ви – справжні герої нашого часу, які незважаючи на ризики, обумовлені пандемією коронавірусу, продовжують рятувати життя та здоров`я людей. Я щиро дякую вам за працю, і в вашій особі хочу подякувати всім медичним працівникам краю та України. Дякую за відданість професії, жертовність та професіоналізм! І, без перебільшення, найвища ваша нагорода – вдячні пацієнти, яких ви виписуєте із лікарень. Я бажаю вам сумлінно і чесно і надалі роботи свою справу, а ми будемо робити все можливе, щоб створити для вас гідні умови праці та забезпечити належну винагороду», – зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.