Іван Сороколіт: “Це вистава, що диктує прозорість та безпеку, але їх насправді в Тернополі немає»

Продовжуємо серію відвертих інтерв’ю з кандидатом на посаду міського голови Тернополя від партії «Сила Людей» Іваном Сороколітом.

Тернопіль – це, на перший погляд, безпечне місто. Проте ви виокремили безпеку в окремий блок програми. Що пропонуєте покращити в цьому напрямку? Де бачите недоліки?

Насправді з безпекою не все так добре. Статистика може показувати, що все гаразд, але ми самі стикнулися з ситуацією, коли через критичну позицію до влади на одного з лідерів «Сили Людей» Ігоря Турського замовили груповий напад. І виконавцями його були люди аж з Кривого Рогу.

Ситуація абсурдна та цинічна ще й тому, що слідчі діє були досить активні та навіть дійшли до етапу, коли почали не лише називати підозрюваних, а й проводити затримання, обшуки в Кривому Розі. І, можливо, все було б гаразд з розкриттям справи, якби не втрутилися якісь незрозумілі сили. На якомусь етапі слідство вмить загальмувало. Виконавці злочину перестали говорити, в них з’явилися дорогі адвокати. Незрозуміло, до речі, ким вони оплачені.

І ось минає третій рік з моменту нападу. Суд триває лише над одним виконавцем, а не групою осіб, і не замовником, і не організатором.

Один із виконавців зайняв позицію, що просто приїхав в Тернопіль погуляти. А чому з ним були ще люди, чому в нього виникло бажання витягнути ножа і в центрі міста нанести глибоке ножове поранення, яке могло спричинити смерть… Тут пояснень в нього немає. І поліція, яка в Тернополі мала б захищати тернополян, поводить себе так, що злочину не було.

І орган місцевого самоврядування не реагує на це. Хоча напали на політика, громадського діяча, публічно в центрі міста…

При цьому поліції та місцевій владі вистачає ресурсів, щоб себе захищати. Якщо ще три-чотири роки тому сесії міськради відбувалися відкрито і будь-хто міг на них завітати. То зараз, щоб потрапити на сесію, треба пройти довгу процедуру. На вході поліція, металошукачі, додаткові паркани, собаки…

Виникає питання: «Чому влада боїться людей? Боїться інших політиків, які можуть критикувати?».

Це не демократія, не місцеве самоврядування, а якась вистава, що диктує прозорість та безпеку, але їх насправді в місті немає»