Гендерна квота у тернопільських реаліях: чому жінкам варто йти в політику

У списках тернопільських партій побільшало жінок. Цьогоріч вперше в історії України гендерна квота реально захищена на місцевих виборах – серед кандидатів політичних сил має бути не менше 40% представників однієї статі. В кожній п’ятірці має бути збережена пропорція двоє до трьох, тобто – дві жінки й троє чоловіків або навпаки.

Місцеві вибори 2020 – стали для них чудовою можливістю зробити перші кроки у політиці, взяти участь у виборах і реалізувати свій потенціал у місцевому самоврядуванні. Чому варто підтримувати жінок на цьогорічних виборах і чому непросто балотуватися у депутатки розповідають кандидатки від політичної партії «Сила людей» Юлія МАМЧАК і Мар’яна КОРОЛЬ.

«У плануванні і розподілі бюджету жінкам немає рівних»

Я переконана, жінкам варто йти в політику – зазначає Юля Мамчак, кандидатка під партії «Сила людей» по округу №5. – У багатьох сферах місцевого самоврядування їх участь просто необхідна. До прикладу, формування бюджету. Здебільшого саме жінки займаються сімейним бюджетом. Вони чудово знають, як розподіляти кошти, аби вистачило на все, що потрібно родині, і ще й щось відкласти. Жінки навчились давати собі раду у непростих українських реаліях, обирати найнеобхідніше, відкидати зайві витрати. Прикладом нераціонального витрачання коштів є тернопільська «Водна арена», на спорудження якої витратили понад 65 мільйонів гривень. Натомість у місті за ці гроші можна було зробити ремонт у наших лікарнях, які перебувають в жахливому стані, придбати нове потрібне обладнання чи вирішити інші проблеми міста. У нашому місті те, що потрібне людям щодня, не роблять, натомість будують об’єкт на межі з популізмом. Такі рішення, направду, обурюють.

Але бажання жінок йти у владу не достатньо – потрібно ще організовувати виборчу кампанію, проводити агітацію. І тут, направду, непросто. Адже окрім цього потрібно дбати про сім’ю, займатися побутом, професійними обов’язками, а ще змінювати соціальні стереотипи, переконувати рідних і оточення, що тобі це потрібно.

Мене дуже підтримують діти і чоловік, – додає Юля Мамчак. – Троє моїх донечок всіляко намагаються допомагати у побуті. Але все одно часу катастрофічно не вистачає і завантаженість величезна. Тому вибори – це справжнє випробовування для жінок на міцність і витривалість.

«Останні п’ять років депутат від нашого округу практично був відсутній, ігнорував наші звернення. Так не повинно бути»

Молода активна тернополянка Мар’яна Король балотується до Тернопільської міської ради по округу №4 від партії «Сила людей». Прийняла рішення йти у політику, аби вирішити наболілі проблеми свого мікрорайону, які постійно ігнорує місцева влада.

Я очолюю ОСББ у своєму будинку, беру активну участь у громадському житті, – розповідає Мар’яна Король. – У мене двоє чудових донечок і я щиро вболіваю, щоб вони жили у сучасному комфортному місті. Будучи головою батьківського комітету в школі, я бачила і розуміла проблеми, з якими стикаються батьки та школярі, намагалася добитися змін. Як голова ОСББ я знаю, як важко за допомогою скарг чи звернень добитись реакції від чиновників, хоча їхня робота полягає в тому, щоб працювати на благо міста. Останні п’ять років депутат від нашого округу практично був відсутній, ігнорував наші звернення і зник з поля зору до наступних виборів. Навіщо тоді такі депутати? Тому закликаю тернополян прийти на вибори і зробити свій вибір відповідально. Добре подумайте чи ставати знову на ті ж граблі. Може, нарешті варто обрати тих людей, які реально готові допомагати своєму виборцю!

Як маму двох дітей Мар’яну насамперед хвилюють умови, в яких навчаються сьогодні діти, дитячі майданчики і відпочинкові зони, де вони могли б гратися, доступні гуртки і секції.

Я дуже хочу, аби наше місто розвивалося, аби воно було комфортним для сімей з дітьми, аби влада чула проблеми людей, – додає Мар’яна Король. – Я думаю, якщо у міській раді буде більше жінок, тут більше чутимуть і розумітимуть реальні проблеми жителів міста, вирішуватимуть більше соціальних проблем. Я стомилась чекати, поки хтось зробить щось за мене. Я готова брати на себе відповідальність за те, щоб мої діти жили в безпечному місті, місті, де немає бар’єрів, але є можливості, де проблеми вирішують, а не замовчують, де чують людей не тільки під час передвиборної кампанії, а й після виборів. Я переконана, зможу достойно представити свій округ у міській раді і добитися багатьох вагомих змін у нашому місті.

У день виборів, 25 жовтня кожен з нас може зробити вибір, у якому Тернополі хоче жити.

У місті, яке дійсно розвивається, де з’являються нові робочі місця з гідною зарплатою, у нових мікрорайонах будують школи і садочки, а вулиці під час злив не перетворюються у річки, – зауважує Мар’яна Король. – Чи, можливо, хай залишається місто бруківки, котелень на торфі, забудованих парків і термінових ремонтів «під вибори». Давайте разом змінювати і розвивати наше місто, викорінювати корупцію і втілювати позитивні зміни, робити його сучасним і європейським містом!