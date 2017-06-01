Працівники СБУ затримали в Тернополі поліцейського на хабарі. Арештованому стало погано (фото)

Працівники СБУ затримали в Тернополі поліцейського на хабарі. Арештованому стало погано. Про це у мережі Фейсбук повідомляє Ігор Бенцал.

Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції та прокуратурою викрила на хабарі оперативника Управління захисту економіки НП в Тернопільській області.

Старший лейтенант поліції вимагав у місцевого посадовця 500 доларів США за не притягнення чиновника до відповідальності у зв’язку із виявленими неточностями в електронній декларації. Співробітники СБУ затримали здирника «на гарячому» під час отримання 200 доларів – частини обіцяної «винагороди».

За вказаним фактом прокуратурою області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.





