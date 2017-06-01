У Тернополі відкрили офіс обласної Федерації футболу

Пріоритетним напрямком роботи федерації є розвиток дитячо-юнацького футболу – Тарас Юрик

Офіс Федерації футболу Тернопільщини відкрили в обласному центрі. Участь у заході взяв Президент Федерації футболу України Андрій Павелко. За його словами, це початок масштабної розбудови спортивної інфраструктури в області.

«Наступний крок буде будівництво футбольних майданчиків. Це входить в стратегію розвитку футболу в Україні. Плануємо, що це буде неодноразова акція, а постійна наша праця. Усі чекаємо в Національній збірній наших майбутніх чемпіонів», – зазначив Андрій Павелко.

Три основні напрямки роботи для розвитку футболу в області виділяє голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик. Першочерговим завданням він ставить розвиток інфраструктури, зокрема зведення нових спортивних майданчиків.

«Друге завдання – це мотиваційна складова. Ми повинні робити все можливе, щоб інтегрувати у футбол якомога більше наших, в першу чергу, маленьких футболістів. Наступне завдання – це адміністрування роботи. Ми маємо забезпечити процес проведення турнірів, чемпіонатів різних рівнів», – наголошує Тарас Юрик.

Пріоритетним напрямком роботи ФФТО є розвиток дитячо-юнацького футболу. Для цього обласна федерація створюватиме окрему дитячо-юнацьку футбольну лігу як структуру, яка буде займатися винятково дитячо-юнацьким футболом.

«Хочемо привести у футбол наших спонсорів, меценатів, бізнесменів. Я хочу, щоб у футболі побачили перспективу. Перспективу того, що колись наша Тернопільщина, сподіваюсь у найближчому часі, це буде футбольний регіон, в якому буде зайнято в футболі не 100-200-300 дітей, а хоча би так як в Івано-Франківську, у наших найближчих сусідів, 3 тисячі дітей. Коли у нас будуть такі масштаби, будемо говорити про великі перспективи. Зараз ми на шляху до цього», – каже голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик.

Участь у відкритті офісу федерації футболу взяли і юні футболісти. 9-річний Саша займається футболом 4, 5 роки. «Я хочу грати як світові футболісти. Цей вид спорту мені дуже подобається, бо вмію паси віддавати, удари по воротах бити. Мої улюблені футболісти Мессі, Роналду, Неймар, Суарес», – каже він.

Представники Федерації футболу України передали обласній федерації цінні подарунки – автомобіль для допомоги в організації футбольного процесу на Тернопільщині, а також м’ячі для потреб дитячо-юнацького футболу, районних федерацій.

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