До Тернопільського апеляційного суду пускають лише в масці

У зв’язку з зафіксованим випадком захворювання на коронавірус COVID-19 із 21 березня 2020 року на території Тернопільській області введено режим надзвичайної ситуації.

Зважаючи на це, Тернопільський апеляційний суд просить громадян із розумінням поставитися до посилення заходів безпеки в судовій установі і при вході до Будинку правосуддя обов’язково вдягати маски та проходити безконтактне вимірювання температури, яке проводять працівники Служби судової охорони в Тернопільській області.

Також по можливості та без крайньої потреби просимо утриматись від відвідування суду.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду