Був учителем, але без вагань став на захист України, – Тернопільщина попрощалася з Героєм Василем Ющишином
Україна втратила ще одного захисника — під час атаки ударного дрона загинув Василь Ющишин.
Старший солдат був призваний по мобілізації Чортківським РТЦК та СП 10.07.2023 року, проходив службу на посаді старшого стрільця-оператора стрілецької роти 80 окремого батальйону бригади. Йдеться у повідомленні 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.
За словами односельця Ігоря Слободяна, котрий раніше проходив службу в одному з батальйонів бригади, а до війни був учителем Василя у сільській школі ще з дитинства він відзначався щирістю, добротою та готовністю прийти на допомогу кожному, хоча доля його у житті була не простою. Тітка йому замінила маму, бо змалку трагічно загинув його батько, мати покинула світ коли Василеві було 18 років. І тільки зараз він почав жити, мав одружитися з дівчиною з якою познайомився в Охтирці на Сумщині. Він був хорошим бійцем, без вагань став на захист України, довівши свою любов до Батьківщини не словами, а вчинками.
Ця трагічна подія стала непоправною втратою для всієї Васильковецької громади, які пам’ятатимуть Василя як людину з великим серцем і незламним духом.
Особливо болючим є те, що ця втрата сталася в передріздвяний час, коли родини зазвичай збираються разом у теплій атмосфері свята. Василь мав відзначати свій 31 День народження 4 січня. Натомість громада об’єдналася у спільній скорботі, вшановуючи пам’ять свого Героя, який загинув на Різдвяні свята 26 грудня 2024 року.
Поховали солдата в селі Нижбірок Чортківського району Тернопільської області поруч з могилою мами. Вічна пам’ять Герою! Назавжди у наших серцях!