Був учителем, але без вагань став на захист України, – Тернопільщина попрощалася з Героєм Василем Ющишином

За словами односельця Ігоря Слободяна, котрий раніше проходив службу в одному з батальйонів бригади, а до війни був учителем Василя у сільській школі ще з дитинства він відзначався щирістю, добротою та готовністю прийти на допомогу кожному, хоча доля його у житті була не простою. Тітка йому замінила маму, бо змалку трагічно загинув його батько, мати покинула світ коли Василеві було 18 років. І тільки зараз він почав жити, мав одружитися з дівчиною з якою познайомився в Охтирці на Сумщині. Він був хорошим бійцем, без вагань став на захист України, довівши свою любов до Батьківщини не словами, а вчинками.