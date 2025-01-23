Премії – 35 років, а лауреатів вже – 156! У Тернополі нагородили лауреатів Всеукраїнської премії Братів Лепких

Премії – 35 років, а лауреатів вже – 156!

У краєзнавчому музеї нагородили лауреатів Всеукраїнської премії Братів Лепких

Традиційно у День Соборності України, 22 січня, в приміщенні Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбулося нагородження Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. Братів Богдана і Левка Лепких за 2024 рік.

Як розповів голова Громадської ради з вручення цієї премії Віктор Уніят: «За 35 років від часу заснування Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Богдана та Левка Лепких лауреатами, разом із тими, яких ми вшановуємо сьогодні, стали 156 осіб і творчих колективів. Серед них – поети, письменники, художники, літературознавці, краєзнавці, мистецтвознавці, відомі громадсько-культурні діячі, публіцисти не тільки з теренів Тернопільщини, а й ті, хто живе та творить у різних регіонах України та за кордоном. Нині не кожен регіон України може похвалитися, що у них в області відбувається нагородження Всеукраїнською премією, а тим більше з такою славною історією. Віримо, що премія продовжуватиме жити і прославлятиме імена наших відомих земляків – братів Богдана і Левка Лепких».

Ведучий урочистого нагородження, громадський діяч, депутат обласної ради Михайло Тимошик зауважив: «Минають роки, вже немає світлої пам’яті голів Громадської ради у різні роки – Олеся Гончара, Бориса Хижняка, Богдана-Романа Хаварівського, немає Михайла Ониськіва, десятки лауреатів… Сподіваємося, що вони на небесах також радіють, що їхня справа продовжується, тішуться новим здобуткам лауреатів у галузях культури, літератури, мистецтва».

Академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, керівник Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка Михайло Андрейчин озвучив витяг із протоколу засідання Громадської ради.

Лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких відзначили за їхні праці, у яких вони популяризують українську культуру, літературу та мистецтво, а також творчу спадщину братів Богдана та Левка Лепких.

Про поетесу, письменницю, перекладачку, громадську діячку Любов Бурак (Дзвінку Торохтушко) розповідав військовик, ветеран новітньої російсько-української війни, завідувач відділу Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Ігор Воцехівський; про члена Національної спілки письменників України (НСПУ), краєзнавця, публіциста Олександра Лагошняка – заслужений працівник культури України, мистецтвознавець, краєзнавець Ігор Дуда, а також письменниця, журналістка, очільниця Тернопільської обласної організації НСПУ Валентина Семеняк; про скульптора Івана Сонсядла – директорка Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, депутатка Бережанської міської ради Ірина Мигович; про педагога, художника Богдана Федоріва – кандидатка історичних наук, доцентка ЗУНУ, дослідниця життя і творчості Богдана Лепкого Надія Білик; про письменницю, членкиню НСПУ Ніну Фіалко – літературна критикиня Тетяна Дігай; про військовослужбовця ЗСУ, громадського діяча, краєзнавця Євгена Філя – доктор економічних наук, професор, президент Академії соціального управління Богдан Андрушків.

Окрім того, члени Громадської ради за популяризацію української науки, культури та творчості братів Богдана і Левка Лепких відзначили грамотами та подяками: прозаїка, фольклориста, заслуженого художника України Миколу Дмітруха, краєзнавця, публіциста, перекладача та громадського діяча Олександра Степаненка, науковця, кандидата технічних наук, доктора філософії, заслуженого працівника освіти України, світлої пам’яті Богдана Будзана.

Усіх присутніх на святі віншуваннями вітав зразковий художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» (художній керівник, заслужений працівник культури України Михайло Полюга).

Інформацію Громадської ради з присудження премії Братів Лепких