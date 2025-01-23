18:37 | 23.01.2025
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Новини Тернополя 

Під Тернополем не розминулися ВАЗ та Mercedes. Є загиблі

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Смертельна автопригода трапилася на Тернопільщині: на місці ДТП працюють працівники поліції. Одна людина загинула, а ще одну жінку у важкому стані бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні – це наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 23 січня близько 11:00 на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік повороту на село Ярчівці.

На місце події виїжджали працівники Зборівського відділення поліції, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області, а також медики та рятувальники. За попередньою інформацією, на трасі не розминулися автомобілі ВАЗ  та Mercedes-Benz Sprinter.

У результаті удару 55-річний водій легкового авто вилетів із салону і загинув на місці події. На момент ДТП у ВАЗі перебувало двоє пасажирів. Одна з жінок отримала важкі травми. Її госпіталізували.

Кермувальник буса викликав усі екстрені служби. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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