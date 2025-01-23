Під Тернополем не розминулися ВАЗ та Mercedes. Є загиблі

На місце події виїжджали працівники Зборівського відділення поліції, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області, а також медики та рятувальники. За попередньою інформацією, на трасі не розминулися автомобілі ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter.

У результаті удару 55-річний водій легкового авто вилетів із салону і загинув на місці події. На момент ДТП у ВАЗі перебувало двоє пасажирів. Одна з жінок отримала важкі травми. Її госпіталізували.

Кермувальник буса викликав усі екстрені служби. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.