13:30 | 7.12.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині судитимуть чоловіка за вирубку гравію

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Прокурори Бучацької окружної прокуратури скерували до суду  обвинувальний акт стосовно жителя Золопотоцької ОТГ, який незаконно видобував гравій у межах Національного природного парку «Дністровський каньйон (ч. 3 ст. 240 КК України).

За версією слідства, увечері 6 жовтня 2021 року місцевий мешканець за допомогою крана-маніпулятора, встановленого на автомобілі марки «IVECO» типу «TIPPER» незаконно видобув майже 12 м ³ піщано-гравійної суміші, що  належать до корисних копалин загальнодержавного значення,  з берега річки «Дністер» на території природно-заповідного фонду.
 
Розслідування здійснювали слідчі поліції.
 
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури  

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