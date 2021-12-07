На Тернопільщині судитимуть чоловіка за вирубку гравію

Прокурори Бучацької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Золопотоцької ОТГ, який незаконно видобував гравій у межах Національного природного парку «Дністровський каньйон (ч. 3 ст. 240 КК України).

За версією слідства, увечері 6 жовтня 2021 року місцевий мешканець за допомогою крана-маніпулятора, встановленого на автомобілі марки «IVECO» типу «TIPPER» незаконно видобув майже 12 м ³ піщано-гравійної суміші, що належать до корисних копалин загальнодержавного значення, з берега річки «Дністер» на території природно-заповідного фонду.

Розслідування здійснювали слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури