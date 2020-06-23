Особенности выбора сабвуфера

С каждым днем появляются все новые технические достижения. На смену обычным телевизорам приходят домашние кинотеатры, которые позволяют осуществлять просмотр фильмов в приятной домашней обстановке. Не обязательно ходить в кино, ведь дома можно воспроизвести атмосферу ничуть не хуже.

В любую комплектацию домашнего кинотеатра должен входить сабвуфер для воспроизведения звуковых эффектов. Это низкочастотные звуки, и они должны быть переданы чисто, без искажения, с максимально реальным звучанием. Сабвуфер позволяет убирать басы и прочие посторонние звуки, что делает все звуковые сигналы чистыми. Подобные устройства можно приобрести по ссылке https://1-m.com.ua/sabvufery/.

Если все компоненты для домашнего кинотеатра кроме сабвуфера уже есть, то именно его нужно приобрести. Далее рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе устройства.

Для начала определим, сабвуфер – система акустики, с помощью которой воспроизводятся низшие частоты звукового диапазона. Есть пассивные и активные сабвуферы. Ко второму типу относятся модели с усилителем. Их плюсом является то, что они разгружают основной усилитель домашнего кинотеатра. Здесь сабвуферу понадобится дополнительное подключение к питанию.

Второй тип – модели, которым необходимо подключение к внешнему усилителю. Пассивный сабвуфер имеет несколько вариантов подключения. Когда усилителем подается сигнал на сабвуфер и громкоговорители в одно время, сигнал переходит на вход сабвуфера. В это время применяется кроссовер (дополнительный фильтр). Он разделяет низкие и высокие частоты, фильтрует сигналы и передает к месту назначения.

У пассивных сабвуферов есть недостатки, которые удешевляют их по сравнению с активными. Одним из существенных минусов является потребность в точной увязке акустики с сабвуфером. Процесс нелегкий. Сабвуфер можно подключить, используя отдельный усилитель и электронный разделительный фильтр.

Сейчас почти все активные сабвуферы позволяют регулировать частоту разделения. В связи с этим основные основные компоненты системы согласовываются намного проще. В качестве недостатка можно рассмотреть высокую стоимость активного сабвуфера. Однако именно такие устройства считаются самыми лучшими.

Поскольку вещь недешевая, нужно с ответственностью подходить к ее выбору. Изучите информацию, выберите подходящую модель, и только после этого покупайте.