Про творчість дуету “Творчі” з перших уст і унікальні фото з їх студентського життя

Випускники ТНМУ потрапили до фіналу національного відбору «Євробачення-2020»

Декілька років тому двоє ще тоді студентів (фармацевтичного факультету і факультету іноземних студентів) Тернопільського національного медичного університету Андрій Гуцуляк та Джефрі Кенні (повне ім’я – Джімо Аугустус Кехінде (Jimoh Augustus Kehinde)) створили гурт «TVORCHI». До свого успішного потрапляння до півфіналу національного відбору «Євробачення-2020» цей дует мав низку виступів і концертів на різних майданчиках Тернополя та України. Слухачі фестивалю «Файне місто» особливо тепло приймали їх два роки поспіль. У минулі вихідні наші випускники отримали найвищу оцінку – 8 балів від журі і від глядачів. Усім припала до душі їхня авторська пісня «Bonfire».

Андрій Вікторович Гуцуляк (21.02.1996 р.н.) родом з Борщівщини Тернопільської області. До навчання в ТНМУ він успішно закінчив Чортківський державний медичний коледж. Хлопець отримав диплом провізора у 2018 році, а в 2019 завершив своє професійне вдосконалення в інтернатурі.

Джімо Аугустус Кехінде (30.09.1997 р.н.) приїхав на навчання до Тернопільського медуніверситету з Нігерії. Його батьки мали мрію, що він стане фармацевтом. Проте життєвий і професійних шлях хлопців складається сьогодні трохи по-іншому. Обоє зауважують, що любов до фармації у них залишиться на все життя.

Джефрі Кенні (Джімо Аугустус Кехінде) під час навчання неодноразово представляв свій вокальний талант. Він брав участь у святкових концертах з нагоди міжнародного дня студента у ТНМУ, а 16 листопада 2017 року разом з двома іншими нашими студентами – Хубертом Мікошею та Христиною Врублевською – був учасником міжнародного фестивалю «Кришталевий жайвір». Джефрі Кенні тоді був студентом четвертого курсу і отримав диплом учасника. У 2019 році він став дипломованим провізором.

Андрія Гуцуляка університетська спільнота також пам’ятає з університетських заходів. Особливо яскравим був його виступ на Дні фармацевта у 2017 році, коли Андрій був і ведучим заходу, і виконав свою жартівливо-професійну пісню про професію провізора. «Мені хотілося зробити справжнє фармацевтичне свято, щоб воно було тематичним і відрізнялося від всіх традиційних святкувань. Хотів додати настрою і показати, що день фармацевта можна відзначати весело і цікаво. Спеціально з цієї нагоди я склав тематичну пісню», – поділився спогадами хлопець.

Гурт «TVORCHI» створює музику, яку слухає весь світ. Їхня пісня «Believe» свого часу посідала дев’яту позицію у топ-чартах Google Play впродовж кількох днів і встигла неабияк засісти у головах багатьох українців, а кліп на цю ж пісню (до слова, знятий з бюджетом лише в 100 доларів у закинутому тернопільському ресторані!) впевнено крокує до мільйона переглядів. Це саме про них переможниця «Євробачення-2016» Джамала сказала: «Молодий дует з Тернополя «TVORCHI » – той випадок, коли не віриш, що це хлопці з України, твої співвітчизники. Відмінна англійська, приголомшливий саунд. Дуже класна музика!».

Про початок знайомства Андрій Гуцуляк розповів так: «Ми познайомилися просто на вулиці. Я підійшов до Джефрі, плеснув його по плечу та сказав: «Привіт, мене звати Андрій, я хотів би попрактикувати з тобою свою англійську мову, а заодно підівчу тебе української». А історія гурту «TVORCHI» почалася на мій день народження, коли Джефрі заспівав пісню «Happy Birthday». Таким чином я вперше почув його вокал. Згодом однієї ночі в 00:00 ми написали свій перший сингл «Slow», який вийшов у світ 2017 року. Якщо мовити про «розподіл ролей» у гурті, то я – саунд-продюсер і «відповідальний» за музику, а Джефрі – лірик-майстер, автор пісень і вокаліст».

У лютому 2018 року хлопці гурт видав свій дебютний студійний альбом, який отримав назву «The Parts», у 2019 році теж у лютому вийшов другий – «Disco Lights», до речі, в топ-чартах Google Play цей альбом посів 11 позицію. В ньому дев’ять композицій, з яких одна українською мовою та вісім – англійською.

Головним поштовхом до створення гурту стала любов до творчості. Андрій Гуцуляк захоплюється музикою з 2010 року, а Джефрі любив музичну творчість зі школи. Кожен розвивався в своєму напрямку, допоки не об’єдналися в дует. Андрій почав створювати власну музику за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм. Всі їхні твори є авторськими.

«У нас немає музичної освіти, – зізнається Джефрі, – ми просто любимо створювати музику, ми закохані у звук і ритм, а також щоразу прагнемо шукати й самим творити свіже та нове звучання. Наша музика – це поєднання різних жанрів, експерименти зі звуками та найголовніше – частинка душі в кожній композиції».

Одним з початків творчої кар’єри був сольний концерт у ресторані «Файне місто», який відбувся минулого року. Тоді понад годину хлопці ознайомлювали присутніх з своєю творчістю.

Улітку минулого року «TVORCHI» стали фіналістами Ukrainian Song Project-2019 та отримали можливість показати себе якомога ширшій аудиторії. На сцені «Арени Львів» хлопці виступали з такими відомим виконавцями, як Тіна Кароль, Арсен Мірзоян, Melovin, Jerry Heil та гуртом «Без обмежень».

Щодо професії провізора, то обоє вони люблять цей фах і ні хвилин не шкодують про отриману освіту. «Мені дуже подобається фармація. В університеті любив предмет «Фармакогнозію». У нас були чудові викладачі, цікаві однокурсники. Завдяки своїй освіті отримав багато знайомств. Я не шкодую, що отримав професію провізора. Всі знання допомагають мені і сьогодні», – додав Андрій.

Додамо, що хлопець був активним учасником наукових студентських конференцій у ТНМУ, долучався до різних заходів і успішно захистив дипломну роботу «Фармакогностичне дослідження стевії» під керівництвом професора Світлани Марчишин.

Наші випускники абсолютно не хвилюються перед вирішальним виступом у Києві. Вони наполегливо готуються до фіналу, щоб виступити набагато краще, ніж під час першого свого виступу у відбірковому турі.

Бажаємо успіху нашим хлопцям, а також перемоги і нових досягнень у творчій кар’єрі. Університетська родина щиро вболіває за вдалий виступ і велику підтримку з боку глядачів.

Прес-секретар ТНМУ Яніна Чайківська.

Світлини Миколи Василечка, Надії Олійник.