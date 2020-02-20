Головний прокурор Тернопільщини має двох нових заступників

У четвер, 20 лютого 2020 року, прокурор Тернопільської області Петро Бойко представив колективу двох нових заступників прокурора області – Михайла Савку та Юрія Табаку, призначених наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки від 19 лютого 2020 року.

Вітаючи із призначенням на посади, Петро Бойко висловив сподівання, що новопризначені керівники справляться із завданнями, які стоять перед ними, адже за плечами в кожного – досвід роботи в прокуратурі, щоденна клопітка сумлінна та непроста праця з високими результатами.

У свою чергу, Михайло Савка та Юрій Табака подякували за довіру, приступивши до виконання обов’язків на нових посадах, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Довідково:

Михайло Савка народився 3 березня 1983 року в с. Зелена Бучацького району Тернопільської області.

Вищу юридичну освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка. В органах прокуратури працює з 2005 року. Починав роботу у прокуратурі на посаді помічника прокурора Теребовлянського району, потім обіймав посади прокурора у кількох відділах апарату прокуратури області.

До призначення заступником прокурора Тернопільської області очолював відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області.

Юрій Табака народився 5 травня 1990 року с. Іванчани Збаразького району Тернопільської області.

Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академіїУкраїни ім. Я.Мудрого. В органах прокуратури працює з 2011 року.

Обіймав посади помічника військового прокурора Тернопільського гарнізону Західного регіону України, прокурора Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Західного регіону України, прокурора відділів військової прокуратури Західного регіону України, заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону Західного регіону України, прокурора відділів військового прокурора Рівненського гарнізону Західного регіону України, начальника управління військової прокуратури Західного регіону України.

Перед призначенням заступником прокурора Тернопільської області працював начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область.

Нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції»; відзнакою МО України медаллю «За сприяння Збройним Силам України”.