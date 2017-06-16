Тернополянка потрапила у халепу

В халепу потрапила мешканка селища Залізці на Зборівщині. Жінка хотіла придбати для господарських робіт велику металеву діжку.

Швидко знайшла оголошення та зателефонувала до продавця. Домовились про переказ коштів, а далі відбувся класичний сценарій шахрайства. До зборівчанки зателефонував невідомий та повідомив що він працівник банку. Чоловік зазначив що при передачі коштів на інший рахунок стався збій тому треба заново провести операцію, уточнивши різні дані по рахунку. Тож жінка за вказівками псевдобанкіра повідомила номери смс та іншу конфіденційну інформацію. Увесь залишок з картки дістався зловмисникам, а залізчанкавтратила і гроші і можливість придбати товар.

Поліцейські вкотре застерігають мешканців області: торгуйте в мережі безпечно! Найкраща порада, як вберегти кошти – купувати післяоплатою!