Проект комп’ютерних інженерів ТНТУ переміг у SDG Hackathon!

11 – 12 листопада SDG Hackathon – Тернопіль об’єднав більше 70 молодих ІТ-фахівців, які бажають розвинути свої навики в програмуванні та працювати над реальними проектами.

Команда «C.E.D» студентів четвертого курсу спеціальності «Комп’ютерна інженерія» у складі Миколи Бедрийчука, Романа Волянського, Василя Дармограя, Христини Недільської та Валентина Судомира перемогла у SDG Hackathon – Тернопіль.

Запропонований студентами проект «Розумний пішохідний перехід» дозволить зменшити аварійність на дорогах шляхом облаштування пішохідних переходів «розумним» освітленням, можливістю оповіщення як водія про наявність пішохода, так і пішохода про наближення транспортного засобу та його швидкість.

Слід зазначити, що юні комп’ютерні інженери запропонували та втілили свою ідею у діючому макеті всього лише за 24 години.



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