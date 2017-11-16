У Тернополі автомобіль збив 10-річного школяра

Сьогодні в обідню пору біля Тернопільської ЗОШ №11 (вул. Тарнавського) автомобіль збив 10-річного хлопчика.

Школяр якраз йшов по пішохідному переході, коли на нього на швидкості наїхало авто. Дитину забрала швидка. За попередніми даними поліції, у хлопчика закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забиття правого коліна.

За попередньою інформацією, 62-річний водій був тверезим. Як зазначають очевидці, він намагався встигнути проїхати на “жовтий” світлофора.

До слова, на цій ділянці дороги порівняно часто трапляються ДТП. Тернополяни навіть створили петицію щодо встановлення тут так званого “лежачого поліцейського”, від 10 листопада вона набрала 86 голосів із 300 необхідних.

Як зазначено у петиції, 13 грудня 2016 року саме на цій ділянці дороги зіткнулись два автомобілі: легковик і мікроавтобус. Внаслідок аварії машина швидкої допомоги, їдучи на виклик, була змушена об’їжджати місце ДТП тротуаром. 18 березня 2017 року на цьому місці зіткнулись дві легкові машини. 26 березня 2017 року автомобіль саме на бажаному місці встановлення “лежачого поліцейського” збив пішохода, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.