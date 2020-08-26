Професор із Тернополя Алла Бойчук отримала високе звання

Згідно з Указом Президента України №335/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України», за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм почесне звання «Заслужений лікар України» нещодавно було присвоєно Бойчук Аллі Володимирівні – професору, завідувачу кафедри науково-навчального інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.