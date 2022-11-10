Зимняя резина Мишлен: история бренда

Речь идет о французской торговой марке, которая предложила миру зимние колеса Michelin с возможностью выбора. Инновационная база в состоянии постоянного усовершенствования. Компанией Michelin зимняя резина контролируется в качестве еще при сходе с конвейера. Цель компании: предоставить людям практичные колеса на существующие виды транспорта. Для этого были увеличены производственные мощности с общим числом заводов 68. Сегодня зимние шины Мишлен изготавливаются в 17 странах. И все потому, что проще обеспечить население товаром на месте, чем организовывать импорт. К тому же создаются дополнительные рабочие места.

Производство покрышек ориентировано на прямые потребности покупателей. Рынок сбыта диктует особенности климатических условий, проводится анализ распространенных типов транспортных средств, изучаются типы дорог, манеры вождения, учитывается уровень финансового обеспечения региона. С помощью исследовательско-эксперементального опыта разрабатываются новые технологии. Результат: новые зимние шины Мишлен.

Каждая фабрика работает согласно инструкциям. Все производства используют одинаковые методики, оборудование. Цель компании: позволить регионам с разным уровнем жизни пользоваться одинаково качественной продукцией.

Почему выгодно купить зимнюю резину Michelin?

Компания свою продукцию покрывает 5-ти летней гарантией, которая покрывает производственные пробелы. Хотя гарантийные случаи возникают редко, так как каждая позиция контролируется на целостность и выносливость еще на заводе.

Производитель заявляет о таких преимуществах:

Ударостойкость и прочность. Ямы на украинских дорогах, потребность заехать на бордюры им не страшны. К тому же погодные условия на плохой дороге не усложняют ситуацию.

Зимние шины Мишлен купить можно во всех типоразмерах. Если торговая сеть заявляет об отсутствии позиции, значит, они неправильно сработали. Компания снабжает всех продавцов полной линейкой ассортимента.

Технологичное производство. Авторезина Мишлен зимняя и летняя постоянно совершенствуется. Проводятся разработки относительно совершенствования протектора, укрепления боковин. Выводится более совершенная формула для продолжительного срока службы компаунда.

Участие в международных тестах. Бренд стремится к самосовершенствованию, поэтому постоянно участвует в экспертных оценках, где доказывает практичность, занимает призовые места.

Целевая аудитория. Зимние покрышки Michelin подходят для поездок любого типа. Например, скоростная езда по шоссе, гоночные резкие маневры, перемещение по городу и бездорожью. Внедорожникам предлагаются варианты с результативной проходимостью, рассчитанные на очень низкие температуры. Каталог зимних шин Мишлен располагает сериями разного класса. Это доступная продукция для всех слоев населения.

Зимняя резина Michelin: цена и виды

Для холодного времени года, когда суточная температура не поднимается выше 8 оС, идеальны в использовании зимние шины Мишлен (Киев). При высших показателях термометра она ведет себя нерационально. Все холодоустойчивые покрышки маркируются снежинкой на фоне гор и буквами M+S, сообщающими о пригодности для передвижения транспорта по снегу и слякоти.

Компания выпускает 2 типа холодоустойчивой продукции:

Покрышки Мишлен зимние нешипованные. У колес развита фрикционная система ламелей, что значительно для европейского рынка, где некоторые страны запрещают применение ошиповки. Глубокие канавки формируют из снега природные зацепы, от которых колесо отталкивается во время нестабильного движения. Блоки имеют перемешанную структуру. Местами стабильны, местами подвижны, что позволяет самоочищаться от излишков осадков либо породы. Боковой протектор рассчитан на вывод водных и снежных масс из-под пятна контакта. Резина зима Мишлен с шипами для скользких дорог. Размер вкраплений составляет от 5 до 10 мм, которые крепятся на колесе в специальном узоре. Они устанавливаются в покрышку под разным углом относительно покрытия, что позволило достичь максимальной сцепки с дорогой при резких маневрах, скоростной езде, колейности.