Петро Ландяк пропонує компроміс, як вирішити проблему з оплатою за садочки в Тернополі

Депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк провів аналіз окремих статей Закону України “Про дошкільну освіту” і запропонував, як можна вирішити конфлікт з оплатами за садочки в Тернополі від мешканців навколишніх сіл:

Стаття 11. Заклад дошкільної освіти та його повноваження

2. Заклад дошкільної освіти:

задовольняє потреби громадян відповідної території (!!!) в здобутті дошкільної освіти;

(зверніть увагу- відповідної території, а значить конкретної, в нашому випадку – міста)

Стаття 16. Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу дошкільної освіти

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник.

Засновником закладу дошкільної освіти може бути орган державної влади від імені держави, відповідна рада (!!!) від імені територіальної громади…

( засновник: Тернопільська міська рада, в нашій ситуації, а вона відповідальна лише перед тернополянами!!!)

Стаття 18. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти

Основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти є:

– прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі закладів дошкільної освіти незалежно від типів і форми власності відповідно до освітніх запитів населення;

– ведення обліку дітей дошкільного віку;

(в мене питання: чи може Тернопільська міська рада прогнозувати і вести облік дітей на чужій території???)

Стаття 19. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти

п. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції:

– забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території (!!! знову, в нашій ситуації лише місто), у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування комунальних закладів дошкільної освіти;

Стаття 37. Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти

1. Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”, законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

2. Утримання (!!! поточні і капітальні видатки) та розвиток матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів засновника (!!!засновник- Тернопільська міська рада, яка має працювати для потреб тернополян) цих закладів.

Мій висновок:

1). Діюча центральна влада України, вивівши бюджетне забезпечення закладів і установ культури, спорту, фізичного виховання і ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ з делегованих повноважень держави, розбалансувала фінансування цих галузей в районах і містах, позаяк воно забезпечується не однаковими податками (приклад акциз з продажу, податок на нерухомість – надходять в міські бюджети і не надходять у районні). Центральна влада створила цю проблему. Конкретніше народні депутати, а хто при цьому до них апелює? А їх Тернопільщина має чимало… На жаль, ніхто. Чому зламали бюджетне вирівнювання, нехай це була і не ідеальна схема, але значно краща, ніж зараз. Не було раніше перекосів у фінансуванні, хоча при тій системі бракувало стимулів для збільшення бюджетних надходжень.

2). Що ж тепер робити в Тернополі з проблемою оплати в дитячих садочках?

Моя позиція – на перехідному етапі не повинні вимагати плату за дітей, якщо хоча б один із батьків має міську реєстрацію або офіційно працює в місті, і не лише в комунальних установах і підприємствах. За інших – район (не люди власні кошти) повинен вносити кошти. І така система була б компромісом з боку міста.

Вирішити існуючу проблему можуть і зобов’язані міський голова Тернополя, а також голови райдержадміністрації і районної ради Тернопільського району.

Такий мій висновок.