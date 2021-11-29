Непорозумілися з невісткою: у Тернополі судили свекруху

У Тернополі судили свекруху, яку невіска звинуватила у сімейному насильстві.

Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події.

Потерпіла під час суду розповіла, що у квартиру прийшли її колишній чоловік та свекруха, вона на той час була на вулиці. Тоді свекруха нібито почала ритись в особистих речах колишньої невістки та вдарила її.

Проте відповідачка розповіла іншу історію. Жінка сказала, що прийшла у квартиру разом із сином, її колишньої невістки та онуків не було вдома. Коли ж вони повернулись, то жінка налаштувала онука проти неї, через що дитина погрожувала її побити. Також колишня невістка нібито вдарила її, коли вона знімала показники лічильників.

Ці слова підтверлив свідок, колишній чоловік позивачки та син відповідачки.

Суддя не знайшов складу злочину в діях свекрухи та закрив справу.