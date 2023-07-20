Провели одночасно 11 обшуків, – на Тернопільщині затримали злочинну групу



Тернопільська поліція неабияку увагу приділяє незаконному обігу зброї. Це важливо, а особливо у час війни. Зброя – це завжди небезпека, а неконтрольована та необлікована – в рази. Про це розповідає в.о. начальника поліції Сергій Зюбаненко.

Тернопільські оперативники спільно з колегами СБУ, за підтримки спецпідрозділів поліції під керівництвом обласної прокуратури, затримали злочинну групу, яка реалізовувала зброю військових зразків та набої до неї. Провели одночасно одинадцять обшуків на території Тернопільщини та сусідніх областей. Серед виявленої зброї є й кулемет Калашникова.

Дякую оперативникам, слідчим, спецпідрозділам та колегам з інших структур за виконану роботу. Слава Україні!

Деталі згодом…