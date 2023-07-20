Чортківські поліцейські оперативно розшукали викрадача мотоцикла

До співробітників Чортківського райвідділу поліції надійшло повідомлення від жителя міста Копичинці про те, що невідома особа вночі викрала з господарства його сусіда мотоцикл.

Зі слів заявника, потерпілі виїхали за кордон і він наглядає за їхнім майном. Коли вранці прийшов на сусідське подвір’я, то виявив пошкодженими двері підсобного господарства і зникнення звідти мотоцикла.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника того ж дня. Причетним до злочину виявився 22-річний житель Чортківського району.

З’ясувалося, крадений транспорт він заховав у закинутій будові, адже не зміг завести двигун. Через деякий час планував повернутися за ним, проте перешкодили працівники поліції. Правоохоронці вилучили речовий доказ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.