На Тернопільщині хоронитимуть Героя, який загинув три місяці тому

🕯Знову сльози, біль, сум… І знову чорна звістка про загибель Героя…Вже вкотре Теребовлянська громада в жалобі за своїм сином, повідомляють у міській раді.

🕯7 квітня 2023 року в м.Слов’янськ Донецької області під час захисту України від російських загарбників загинув мешканець Теребовлі, головний сержант – командир відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення, сержант Іван Дедьо, 02.06.1981 р.н.

Понад 3 місяці тривав процес ідентифікації загиблого захисника. І ось лише зараз родина отримала результати судово-біологічної експертизи.

🕯🙏Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття родині полеглого Героя. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого військовослужбовця стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого бійця Івана знайде вічний спокій… 🕯🙏

Шановні теребовлянці! Просимо вас у суботу, 22 липня, зустріти з молитвою 🙏 й лампадками 🕯 домовину ⚰️ з тілом нашого загиблого Героя, жителя м.Теребовля, сержанта Івана Дедя та вшанувати його світлу пам‘ять. 🕯🙏

☝️Час зустрічі -15.00 год. (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая в м.Теребовля).

☝️Після зустрічі відбудеться чин похорону воїна. Поховають загиблого захисника на Алеї Героїв, що на міському кладовищі у Теребовлі.

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! 💙💛

Вічна, світла пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! 🕯🙏