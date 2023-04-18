03:15 | 19.04.2023
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Завдяки діям CБУ громадам Тернопільщини повернуто земельні наділи на мільйони гривень

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На Тернопільщині СБУ ініційовано повернення у державну власність нерухомості, яка незаконно перебувала у користуванні громадян країниагресора.

Співробітники спецслужби викрили фактипротиправного перебування у приватній власності громадян росії та Республіки Білорусь близько трьох десятків земельних ділянок сільськогосподарськогопризначення.

 

В порушення вимог Земельного кодексу України іноземці незаконно користувалися правом власності на українську землю, не відчуживши земельні наділи після їхнього успадкування у передбачений чинним законодавством спосіб.

 

За ініціативи СБУ органами прокуратури Тернопільщини розпочато процедуру конфіскації земельних ділянок у судовому порядку.

 

Загальна площа наділів, які підлягають поверненню у державну власність становить 22 га. За попередньою оцінкою фахівців їхня вартість перевищує 10 мільйонів гривень.

 

На даний час за рішеннями місцевих судів 12 діляноквартістю у понад 4 мільйони гривень вже повернуто у власність держави.

 

Системна робота спецслужби щодо виявлення та повернення у державну власність активівпідсанкційних осіб, а також майна, яке незаконно перебуває у власності громадян країни-агресора,триває.

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